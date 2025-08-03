Шабазз Напьер покинул «Баварию»

Шабазз Напьер стал свободным агентом.

Американский разыгрывающий вернулся на рынок свободных агентов после успешного сезона в мюнхенской «Баварии».

Бывший защитник «Милана» сыграл ключевую роль в завоевании титула чемпиона Германии, получив награду MVP финальной серии.

В 71 матче в Бундеслиге и Евролиге Напьер набирал в среднем 10,0 очка, 2,9 передачи и 1,2 перехвата за матч, реализуя 44% бросков с игры, 39% из-за дуги и 91% штрафных.