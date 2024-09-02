Агентство Шабазза Напьера подтвердило переход игрока в «Баварию»

«Бавария» оформила соглашение с Шабаззом Напьером

Агентство американского разыгрывающего (33 года, 185 см) подтвердило переход в немецкий клуб.

Напьер закончил прошлый сезон в «Милане», набирая 10,9 очка, 2,5 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги за итальянский клуб.

Изображение: BDA Sports INTL-X