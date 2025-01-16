Дуэль Майка Джеймса и Шабазза Напьера в концовке матча Евролиги закончилась победой «Баварии» над «Монако» (95:94)
«Бавария» обыграла «Монако» в напряженной концовке.
Исход встречи в рамках Евролиги решили последние секунды. Сначала разыгрывающий Майк Джеймс вывел свою команду вперед (94:92) дальним двухочковым броском из района штрафной линии за 18,5 секунды до конца, на что разыгрывающий немецкого клуба Шабазз Напьер ответил точным трехочковым, определившим финальный счет (95:94).
Майк Джеймс закончил встречу с 20 очками и 6 передачами при 71,4% точности двухочковых и 37,5% из-за дуги.
На счету Напьера 17 очков и 2 перехвата при 80% (4 из 5) реализации дальних бросков.
Наиболее результативным игроком матча стал защитник «Баварии» Карсен Эдвардс с 25 очками при 6 из 8 (75%) двухочковых и 4 из 6 (66,7%) трехочковых.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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