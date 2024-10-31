Шабазз Напьер завоевал свою первую награду MVP раунда Евролиги

Шабазз Напьер признан MVP 6-го раунда Евролиги.

Разыгрывающий «Баварии» помог немецкой команде обыграть на выезде «Виртус » со счетом 87:84, набрав в матче 16 очков (3 из 3 с двухочковой дистанции, 7 из 7 с линии штрафных), сделав 5 подборов, 7 передач и перехват.

Напьер реализовал 1 из 7 из-за дуги, но забросил решающий трехочковый за 5 секунд до конца матча, обеспечив «Баварии» первую выездную победу в сезоне.

Это первая награда MVP раунда Евролиги в карьере 33-летнего американца.