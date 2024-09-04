Шабазз Напьер официально стал игроком «Баварии»

«Бавария» подписала Шабазза Напьера

Американский разыгрывающий (33 года, 185 см) будет выступать за немецкий клуб как минимум в сезоне-24/25. В соглашении прописана опция продления еще на год.

Напьер закончил прошлый сезон в «Милане», набирая 10,9 очка, 2,5 подбора, 4,1 передачи и 1,1 перехвата в матчах Евролиги .