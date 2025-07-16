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Адам Сильвер о расширении НБА: «Никакой предопределенности, но мы приступаем к глубокому анализу»

Адам Сильвер обозначил итоги совета управляющих НБА в плане расширения лиги.

«Многое еще предстоит проанализировать, и нет никакой предопределенности или точного временного прогноза.

Совет управляющих не голосовал по этому вопросу, но проявил интерес. По общему мнению, офис лиги должен проделать предварительную оценочную работу.

Мы приступаем к глубокому анализу, чего мы еще не делали раньше. Но это только первый день.

Одним из важных вопросов станут местные телетрансляции. Будет непрофессионально организовывать команду в городе и перекладывать всю работу с местными зрителями на плечи будущего владельца.

Хотелось бы иметь большое количество свободных мест, чтобы удовлетворить спрос множества рынков, которые заинтересованы в баскетболе НБА, но мы должны расширяться очень аккуратно и точечно, чтобы это в целом имело смысл в рамках лиги», – заключил комиссионер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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