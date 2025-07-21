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Клубы НБА используют Сиэтл в качестве «страшилки» при обсуждении новых арен с городскими властями

НБА не торопится с расширением.

После собрания владельцев в Лас-Вегасе Адам Сильвер рассказал, что лига только приступает к первичному анализу этого процесса.

«Все хотят сказать «да», но нет никакой спешки. Лига всегда сможет продать команду в Сиэтле, но когда это произойдет, она должна быть абсолютно уверена в успехе за пределами первоначального взноса.

Критичной является оценка разрушающегося рынка тв-трансляций, особенно с учетом того, что добавление двух команд уменьшит доли владельцев в нынешнем телевизионном контракте», – сообщил источник в лиге.

«Пока в Сиэтле нет команды, другие клубы используют его в качестве очень полезной «страшилки» при обсуждении новых арен с городскими властями», – рассказал репортер Джон Холлинджер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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