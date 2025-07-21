НБА отдает краткосрочный приоритет европейскому проекту перед расширением в США
НБА прокомментировала свои цели.
Лига только приступает к предварительному анализу возможных новых клубов в США, однако уже с марта активно работает над обсуждением международной инициативы.
В краткосрочной перспективе Адам Сильвер отдает приоритет европейскому проекту лиги. Работа над новым турниром ведется в обстановке срочности, НБА четко видит возможности и уже более ясно очертила для себя временные рамки проекта.
По информации The Athletic, в НБА считают, что «европейцы не умеют делать деньги на баскетболе, и у нас точно получится лучше».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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