НБА отдает краткосрочный приоритет европейскому проекту перед расширением в США

НБА прокомментировала свои цели.

Лига только приступает к предварительному анализу возможных новых клубов в США, однако уже с марта активно работает над обсуждением международной инициативы.

В краткосрочной перспективе Адам Сильвер отдает приоритет европейскому проекту лиги. Работа над новым турниром ведется в обстановке срочности, НБА четко видит возможности и уже более ясно очертила для себя временные рамки проекта.

По информации The Athletic, в НБА считают, что «европейцы не умеют делать деньги на баскетболе, и у нас точно получится лучше».