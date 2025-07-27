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«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом

Габриэль Лундберг близок к переходу в тель-авивский «Маккаби».

Израильский клуб ведет активные переговоры с датским атакующим защитником (30 лет, 193 см), который планирует покинуть «Партизан».

В минувшем сезоне Евролиги Лундберг набирал 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи в среднем в 26 матчах. «Партизан» не попал в зону плей-ин и закончил турнир на 12 месте «регулярки» с результатом 16-18.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
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Габриэль Лундберг
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