«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом

Габриэль Лундберг близок к переходу в тель-авивский «Маккаби».

Израильский клуб ведет активные переговоры с датским атакующим защитником (30 лет, 193 см), который планирует покинуть «Партизан».

В минувшем сезоне Евролиги Лундберг набирал 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи в среднем в 26 матчах. «Партизан » не попал в зону плей-ин и закончил турнир на 12 месте «регулярки» с результатом 16-18.