Лонни Уокер подпишет контракт с «Маккаби Тель-Авив»

Лонни Уокер продолжит карьеру в «Маккаби Тель-Авив».

Американский форвард (26 лет, 193 см) намерен провести следующий сезон в израильском клубе, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на агентов игрока.

Уокер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе, и в его контракте с «Маккаби » до 1 августа будет действовать пункт о возможном выкупе командой НБА .

Выступление в «Жальгирисе» в прошлом сезоне позволило Уокеру получить еще один шанс в НБА. Разыгрывающий присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.

Уокер набирал 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в «Сиксерс» в 20 матчах «регулярки».