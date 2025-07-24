12

Лонни Уокер подпишет контракт с «Маккаби Тель-Авив»

Лонни Уокер продолжит карьеру в «Маккаби Тель-Авив».

Американский форвард (26 лет, 193 см) намерен провести следующий сезон в израильском клубе, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на агентов игрока.

Уокер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе, и в его контракте с «Маккаби» до 1 августа будет действовать пункт о возможном выкупе командой НБА.

Выступление в «Жальгирисе» в прошлом сезоне позволило Уокеру получить еще один шанс в НБА. Разыгрывающий присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.

Уокер набирал 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в «Сиксерс» в 20 матчах «регулярки».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoЛонни Уокер
logoМаккаби Тель-Авив
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Израиля
переходы
logoФиладельфия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Лонни Уокером
10 июля, 15:59
«Филадельфия» отклонила опцию в контракте Лонни Уокера
729 июня, 20:30
Лонни Уокер не смог доиграть матч против «Сан-Антонио» из-за сильной головной боли
22 марта, 10:11
Тайриз Макси может вернуться после травмы в одном из ближайших трех матчей
620 марта, 11:58
Главные новости
Маркус Моррис арестован по обвинению в мошенничестве
113 минут назадФото
Женская НБА. 32+8+7 Нафисы Коллиер не спасли «Миннесоту» от поражения в матче с «Атлантой», «Индиана» разобралась с «Чикаго» и другие результаты
154 минуты назад
Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
вчера, 20:58
«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
вчера, 20:45
Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
7вчера, 20:31
Никола Йокич эмоционально отреагировал на победу своей лошади на бегах
14вчера, 20:05
«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
3вчера, 19:19
Марк Стейн: «Любовь Леброна Джеймса к выступлениям в «Мэдисон-сквер-гардене» делает неразумным утверждение, что он никогда не станет игроком «Никс»
4вчера, 19:04
«Фенербахче» близок к подписанию Ришона Холмса
вчера, 18:41
Новая лига Мэверика Картера могла стать причиной встречи Леброна Джеймса с Мишко Ражнатовичем
10вчера, 18:18Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Брианна Стюарт избежала серьезной травмы
37 минут назад
«Маккаби Тель-Авив» ведет переговоры с Габриэлем Лундбергом
вчера, 19:40
«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
вчера, 18:55
«Нью-Йорк» хочет переманить у «Клипперс» Брендана О’Коннора
вчера, 18:06
Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
1вчера, 17:15
Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025
вчера, 15:41
Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
вчера, 15:33
«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном
вчера, 15:26
Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт
1вчера, 13:58
Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»
вчера, 13:42