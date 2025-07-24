Лонни Уокер подпишет контракт с «Маккаби Тель-Авив»
Лонни Уокер продолжит карьеру в «Маккаби Тель-Авив».
Американский форвард (26 лет, 193 см) намерен провести следующий сезон в израильском клубе, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на агентов игрока.
Уокер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе, и в его контракте с «Маккаби» до 1 августа будет действовать пункт о возможном выкупе командой НБА.
Выступление в «Жальгирисе» в прошлом сезоне позволило Уокеру получить еще один шанс в НБА. Разыгрывающий присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.
Уокер набирал 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в «Сиксерс» в 20 матчах «регулярки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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