«Зенит» подпишет Ливая Рэндолфа

Американский защитник пополнит состав «Зенита».

Ливай Рэндолф (32 года, 193 см) провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив ». В Евролиге он сыграл 33 матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.

До этого он провел два сезона за «Хапоэль Иерусалим».

Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.