«Зенит» подпишет Ливая Рэндолфа
Американский защитник пополнит состав «Зенита».
Ливай Рэндолф (32 года, 193 см) провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». В Евролиге он сыграл 33 матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.
До этого он провел два сезона за «Хапоэль Иерусалим».
Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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