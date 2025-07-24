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«Зенит» подпишет Ливая Рэндолфа

Американский защитник пополнит состав «Зенита».

Ливай Рэндолф (32 года, 193 см) провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив».  В Евролиге он сыграл 33 матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи.

До этого он провел два сезона за «Хапоэль Иерусалим».

Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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