«Зенит» подписал 2-летний контракт с Ливаем Рэндолфом
Ливай Рэндолф стал игроком «Зенита».
Петербургский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с американским защитником (32 года, 193 см).
Рэндолф провел прошлый сезон за «Маккаби Тель-Авив». В Евролиге он сыграл 33 матча, набирая в среднем 12,0 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи. В чемпионате Израиля его средняя статистика составила 13,2 очка, 3,7 подбора и 1,7 передачи.
До этого он провел два сезона за «Хапоэль Иерусалим».
Защитник не был выбран на драфте-2015 НБА и провел карьеру в различных частях света, играя в США в лиге развития, в Новой Зеландии, Италии, Франции и Бельгии.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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