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«Маккаби Тель-Авив» и «Црвена Звезда» – главные претенденты на Девонте Грэма

Девонте Грэм намерен продолжить карьеру в Европе.

По словам журналиста Арела Гинсбера, «Маккаби Тель-Авив» и «Црвена Звезда» на данный момент являются основными претендентами на бывшего защитника «Сан-Антонио».

Грэм сыграл 342 матча за шесть сезонов в НБА в составе «Шарлотт», «Нового Орлеана» и «Сан-Антонио». Защитник провел сезон-2024/25 в G-лиге за «Саут-Бэй Лейкерс», набирая 10,8 очка и 4,4 передачи в среднем за встречу.

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НетЛейкерс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Арела Гинсбера в соцсети X
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