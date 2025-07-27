«Маккаби Тель-Авив» и «Црвена Звезда» – главные претенденты на Девонте Грэма
Девонте Грэм намерен продолжить карьеру в Европе.
По словам журналиста Арела Гинсбера, «Маккаби Тель-Авив» и «Црвена Звезда» на данный момент являются основными претендентами на бывшего защитника «Сан-Антонио».
Грэм сыграл 342 матча за шесть сезонов в НБА в составе «Шарлотт», «Нового Орлеана» и «Сан-Антонио». Защитник провел сезон-2024/25 в G-лиге за «Саут-Бэй Лейкерс», набирая 10,8 очка и 4,4 передачи в среднем за встречу.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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