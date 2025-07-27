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Артем Пустовой подписал контракт с «Андоррой»

Артем Пустовой останется в Испании.

«Андорра» усилил переднюю линию, подписав соглашение с украинским центровым (33 года, 216 см) до 2027 года.

Пустовой провел успешный сезон в «Ховентуде» из Бадалоны, где он набирал в среднем 9,5 очка, 3,6 подбора и 1,3 блок-шота за матч в турнирах ACB и Еврокубка. 

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Андорры» в соцсети X
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