«Андорра» подписала канадского защитника Аарона Беста

Аарон Бест присоединился к «Андорре».

33-летний канадский защитник (193 см) не был выбран на драфте-2016 НБА и в том же году дебютировал в Европе, периодически возвращаясь в Канаду.

Последние 2 сезона Бест провел в польском клубе «Трефл Сопот». На его счету 9,4 очка, 3,5 подбора и 1,8 передачи в среднем в Еврокубке.

Защитник будет выступать в Испании в следующем сезоне.