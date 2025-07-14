«Андорра» подписала канадского защитника Аарона Беста
Аарон Бест присоединился к «Андорре».
33-летний канадский защитник (193 см) не был выбран на драфте-2016 НБА и в том же году дебютировал в Европе, периодически возвращаясь в Канаду.
Последние 2 сезона Бест провел в польском клубе «Трефл Сопот». На его счету 9,4 очка, 3,5 подбора и 1,8 передачи в среднем в Еврокубке.
Защитник будет выступать в Испании в следующем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Андорры»
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