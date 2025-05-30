ACB. Победа «Валенсии» над «Бреоганом» позволила ей выйти на 2-е место после поражения «Тенерифе» от «Манресы» и другие результаты
Сегодня, 30 мая, в рамках чемпионата Испании прошли восемь матчей.
Сегодня прошел финальный день регулярного чемпионата Испании. «Сарагоса» уступила «Реалу», «Барселона» справилась с «Бильбао».
«Тенерифе» проиграл «Манресе», а «Валенсия» крупно победила «Бреоган», что вывело ее на 2-е место по итогам регулярного сезона.
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Положение команд: Реал – 30-4, Валенсия – 25-9, Тенерифе – 25-9, Уникаха – 23-11, Барселона – 21-13, Ховентуд – 20-14, Гран-Канария – 19-15, Баскония – 19-15, Мурсия – 17-17, Манреса – 17-17, Андорра – 14-20, Сарагоса – 13-21, Бреоган – 13-21, Жирона – 12-22, Форса Льейда – 11-23, Бильбао – 11-23, Гранада – 9-25, Баскет Корунья – 7-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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