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Лучший бомбардир чемпионата Испании Джеррик Хардинг перейдет в «Ритас»

27-летний защитник продолжит карьеру в Литве.

По информации BasketNews, Джеррик Хардинг, лучший бомбардир сезона-2024/25 в ACB, близок к переходу в вильнюсский «Ритас», занявший второе место в чемпионате Литвы.

Как ожидается, в его контракте на сезон-2025/26 будет прописана возможность ухода в клуб Евролиги.

Американский разыгрывающий ростом 185 см провел выдающийся сезон в «Андорре», набирая в среднем 20 очков за игру менее чем за 27 минут при 48,6% попаданий с игры и 37% из-за дуги.

Примечательно, что за весь сезон в Испании Хардинг ни разу не уходил с паркета без двузначного количества набранных очков.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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