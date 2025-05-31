Секу Думбуя продолжит карьеру в Ливане
Секу Думбуя покинет «Андорру» и перейдет в ливанский «Саджесс».
Бывший игрок НБА провел сезон-2024/25 в Испании, набирая за «Андорру» 11,3 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.
24-летний форвард подписал контракт с клубом «Саджесс», который в настоящее время занимает третье место в ливанской лиге. За команду выступают бывшие игроки НБА Зак Лофтон, Кади Лалейнн и Джонни О’Брайант.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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