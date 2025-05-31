Секу Думбуя продолжит карьеру в Ливане

Секу Думбуя покинет «Андорру» и перейдет в ливанский «Саджесс».

Бывший игрок НБА провел сезон-2024/25 в Испании, набирая за «Андорру» 11,3 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.

24-летний форвард подписал контракт с клубом «Саджесс», который в настоящее время занимает третье место в ливанской лиге. За команду выступают бывшие игроки НБА Зак ​​Лофтон, Кади Лалейнн и Джонни О’Брайант.