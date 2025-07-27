Никос Ронгавопулос перейдет из «Басконии» в «Панатинаикос»

Никос Ронгавопулос продолжит карьеру в «Панатинаикосе».

«Пао» договорился о выкупе с «Басконией», и Никос Ронгавопулос (24 года, 202 см) вернется в Грецию, подписав трехлетний контракт. Сделка между всеми сторонами находится на стадии завершения.

Владелец «Панатинаикоса » Димитрис Яннакопулос сообщил о предстоящей сделке в своем аккаунте в Instagram, не назвав имени игрока, но заявив, что подписал греческого игрока.