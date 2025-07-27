Никос Ронгавопулос перейдет из «Басконии» в «Панатинаикос»
Никос Ронгавопулос продолжит карьеру в «Панатинаикосе».
«Пао» договорился о выкупе с «Басконией», и Никос Ронгавопулос (24 года, 202 см) вернется в Грецию, подписав трехлетний контракт. Сделка между всеми сторонами находится на стадии завершения.
Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос сообщил о предстоящей сделке в своем аккаунте в Instagram, не назвав имени игрока, но заявив, что подписал греческого игрока.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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