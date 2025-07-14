Генменеджер сборной Литвы Линас Клейза: «Йонас Валанчюнас словно выбирает между лучшими моделями Mercedes и BMW»
Центровой официально перешел в «Денвер», но до этого работал над переездом в Европу в «Панатинаикос».
Генменеджер сборной Литвы прокомментировал положение игрока.
«Йонасу не так просто принять решение в таких обстоятельствах. Он словно выбирает между лучшими моделями Mercedes и BMW. Любой вариант хорош. Но я не знаю, чего он на самом деле хочет, на что надеется. Да и ситуация с самими клубами пока не определилась.
Мои годы в Денвере (2005-2009 в качестве игрока) были просто замечательными. Красивый город, отличная погода. Эти четыре года были лучшими среди тех, когда я оставался на одном месте», – рассказал Линас Клейза.
Сам центровой не захотел обсуждать эту тему.
«Давайте поговорим о сборной. Когда все решится, я сообщу. Да мне и не придется самому ничего говорить», – заявил Валанчюнас.