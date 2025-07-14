Генменеджер сборной Литвы Линас Клейза: «Йонас Валанчюнас словно выбирает между лучшими моделями Mercedes и BMW»

Ситуация с будущим Йонаса Валанчюнаса еще окончательно не определилась.

Центровой официально перешел в «Денвер », но до этого работал над переездом в Европу в «Панатинаикос ».

Генменеджер сборной Литвы прокомментировал положение игрока.

«Йонасу не так просто принять решение в таких обстоятельствах. Он словно выбирает между лучшими моделями Mercedes и BMW. Любой вариант хорош. Но я не знаю, чего он на самом деле хочет, на что надеется. Да и ситуация с самими клубами пока не определилась.

Мои годы в Денвере (2005-2009 в качестве игрока) были просто замечательными. Красивый город, отличная погода. Эти четыре года были лучшими среди тех, когда я оставался на одном месте», – рассказал Линас Клейза .

Сам центровой не захотел обсуждать эту тему.

«Давайте поговорим о сборной. Когда все решится, я сообщу. Да мне и не придется самому ничего говорить», – заявил Валанчюнас.