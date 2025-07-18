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Бен Тензер: «Йонас Валанчюнас собирается соблюдать условия контракта»

«Денвер» не беспокоится насчет Йонаса Валанчюнаса.

Глава баскетбольных операций команды прокомментировал текущую ситуацию: «У нас были несколько отличных разговоров, очень продуктивных. Он собирается соблюдать условия контракта и рад быть частью «Наггетс», – заявил Бен Тензер.

У Валанчюнаса остаются еще 2 года в контракте с опцией клуба на второй. Центровой рассматривал возможность перехода в Евролигу в «Панатинаикос».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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