Бен Тензер: «Йонас Валанчюнас собирается соблюдать условия контракта»

«Денвер» не беспокоится насчет Йонаса Валанчюнаса.

Глава баскетбольных операций команды прокомментировал текущую ситуацию: «У нас были несколько отличных разговоров, очень продуктивных. Он собирается соблюдать условия контракта и рад быть частью «Наггетс», – заявил Бен Тензер.

У Валанчюнаса остаются еще 2 года в контракте с опцией клуба на второй. Центровой рассматривал возможность перехода в Евролигу в «Панатинаикос ».