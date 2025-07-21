Йонас Валанчюнас: «Панатинаикос» подождет, готов выложиться в борьбе за титул с «Денвером»

Йонас Валанчюнас закрыл вопрос со своим переходом.

«Хочу прояснить вопрос с моим следующим сезоном теперь, когда «Денвер» решил оставить меня.

Идея игры за «Панатинаикос», ближе к дому, меня захватила, но это все подождет. Я намерен полностью соблюдать условия контракта с «Наггетс» и выложиться в борьбе за титул», – заявил литовский центровой.

У Валанчюнаса остаются 2 года по контракту с опцией клуба на второй.