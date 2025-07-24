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Руководитель клуба Восточной конференции: «Ви Джей Эджкомб к концу сезона может стать вторым из лучших игроков «Филадельфии»

Анонимный руководитель клуба НБА высказался о новичке «Сиксерс» Ви Джей Эджкомбе.

«Ви Джей к концу сезона может стать вторым из лучших игроков «Филадельфии», учитывая неопределенной ситуации со здоровьем Джоэла Эмбиида. Он очень хорош и раскроется в системе Ника Нерса», – сказал руководитель.

19-летний атакующий защитник был выбран «Филадельфией» под 3-м номером драфта-2025.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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