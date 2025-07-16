Ви Джей Эджкомб набрал 15+6+4 в победном матче против «Вашингтона»

Ви Джей Эджкомб второй раз сыграл в Летней лиге НБА.

Форвард принял участие в победной игре с «Уизардс» (74:58), восстановившись после травмы большого пальца.

На его счету 15 очков, 6 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот за 30 минут на площадке. Защитник реализовал 4 из 14 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 6 из 6 штрафных.