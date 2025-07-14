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Ви Джей Эджкомб провел полноценную тренировку, у 3-го номера драфта была травма пальца

Ви Джей Эджкомб может сыграть в Лас-Вегасе.

Защитник пока что сыграл в одном матче Летней лиги, набрав 28 очков, 10 подборов и 4 передачи против «Юты» в Солт-Лейк-Сити.

3-й номер драфта получил растяжение связок большого пальца левой руки.

Баскетболист провел полноценную тренировку. Тренер «Сиксерс» в Летней лиге Ти Джей Дилео рассказал, что защитник «выглядел отлично» и показывал «все, что выделялось в его первом матче».

«Филадельфии» предстоит игра с «Вашингтоном» 15 июля.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Адама Ааронсона
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