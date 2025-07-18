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Ви Джей Эджкомб: «С «Филадельфией» у нас есть шанс попасть в финал НБА»

Новичок «Сиксерс» поделился ожиданиями от дебютного сезона.

«Когда «Филадельфия» выбрала меня, я знал, что попал в отличную организацию. Думаю, у нас есть шанс попасть в финал НБА. Я готов.

Что касается личных целей, то хочу стать «Лучшим новичком» и… хочу стать чемпионом», – сказал Эджкомб.

В прошлом сезоне «Сиксерс» заняли 13-е место в Восточной конференции с результатом 24-58. 

Лидер команды Джоэл Эмбиид продолжает восстановление от перенесенной в апреле артроскопической операции на левом колене и еще не возобновил тренировки на площадке.

Несколькими днями ранее стало известно, что еще одна звезда «Сиксерс», Пол Джордж, недавно прошел через такое же хирургическое вмешательство после травмы, полученной на тренировке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Oh No He Didn’t в соцсети X
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