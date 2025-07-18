Ви Джей Эджкомб: «С «Филадельфией» у нас есть шанс попасть в финал НБА»

Новичок «Сиксерс» поделился ожиданиями от дебютного сезона.

«Когда «Филадельфия » выбрала меня, я знал, что попал в отличную организацию. Думаю, у нас есть шанс попасть в финал НБА . Я готов.

Что касается личных целей, то хочу стать «Лучшим новичком» и… хочу стать чемпионом», – сказал Эджкомб .

В прошлом сезоне «Сиксерс» заняли 13-е место в Восточной конференции с результатом 24-58.

Лидер команды Джоэл Эмбиид продолжает восстановление от перенесенной в апреле артроскопической операции на левом колене и еще не возобновил тренировки на площадке.

Несколькими днями ранее стало известно, что еще одна звезда «Сиксерс», Пол Джордж , недавно прошел через такое же хирургическое вмешательство после травмы, полученной на тренировке.