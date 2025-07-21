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Эджкомб – самый результативный, Смолл – 1-й по передачам, Беранже – по подборам в нападении в Летней лиге НБА среди новичков

Аналитик Оуэн Филлипс представил окончательную статистику Летней лиги.

Определились лидеры среди новичков с драфта-2025 в различных статистических категориях в пересчете на 36 минут. Ви Джей Эджкомб (3-й, «Филадельфия») стал самым результативным. Джевон Смолл (48-й, «Мемфис») отдавал больше всего передач. Йоан Беранже (17-й, «Миннесота») чаще всех подбирал в нападении. Егор Демин (8-й, «Бруклин») совершил больше всего трехочковых попыток по отношению к общему количеству своих бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Оуэна Филлипса
logoЙоан Беранже
Джевон Смолл
logoНБА
logoВи Джей Эджкомб
logoМемфис
logoБруклин
logoЕгор Демин
Летняя лига НБА
logoМиннесота
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