Джейлен Грин, скорее всего, станет стартовым разыгрывающим «Финикса»
Джейлен Грин, вероятно, станет стартовым разыгрывающим «Санз».
Джон Гамбадоро внес корректировку в свое недавнее заявление о стартовой пятерке «Финикса». По словам журналиста, Джейлен Грин, скорее всего, будет выходить в стартовой пятерке «Санз» в качестве разыгрывающего защитника.
Коллин Гиллеспи будет запасным разыгрывающим.
Ранее Гамбадоро сообщил, что «Санз» планируют использовать Девина Букера в качестве стартового разыгрывающего.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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