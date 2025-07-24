Джейлен Грин, скорее всего, станет стартовым разыгрывающим «Финикса»

Джейлен Грин, вероятно, станет стартовым разыгрывающим «Санз».

Джон Гамбадоро внес корректировку в свое недавнее заявление о стартовой пятерке «Финикса ». По словам журналиста, Джейлен Грин, скорее всего, будет выходить в стартовой пятерке «Санз» в качестве разыгрывающего защитника.

Коллин Гиллеспи будет запасным разыгрывающим.

Ранее Гамбадоро сообщил, что «Санз» планируют использовать Девина Букера в качестве стартового разыгрывающего.