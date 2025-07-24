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Джейлен Грин: «Если бы я сидел в кресле руководителя, наверное, тоже себя бы обменял»

Защитник «Финикса» поделился эмоциями после обмена.

«Слушайте, никто не любит, когда его обменивают. Но, честно говоря, я все понимаю, бро. Это бизнес, и если бы я сидел в кресле руководителя, наверное, тоже совершил бы эту сделку. Думаю, так лучше для обеих сторон, а я просто в предвкушении – скоро начнем зажигать с Букером и создадим ту победную культуру, которую мы построили здесь, в Хьюстоне. 

Знаешь, что обычно говорят в такие моменты? «Не плачь, потому что все закончилось. Улыбайся, потому что это было»? Бро, я улыбаюсь. У меня нет ничего, кроме любви к «Рокетс».

Извините, но теперь мне придется пытаться надрать вам задницы – но каждый раз, когда мы встретимся, это будет по-доброму. Серьезно, я вырос здесь. Кто-то просто говорит такое после обмена, но я реально приехал сюда в 19 лет, еще жуя Skittles перед играми, а ухожу отсюда отцом. Это было отличное время, народ.

… 

Если честно, самое главное, что я могу сказать о времени здесь – я весь день, когда меня обменяли, провел на телефоне.

Я знаю, как устроена эта лига. В некоторых командах нет такой сплоченности. Некоторые ребята, когда их обменивают, звонят одному-двум своим людям в команде – и все. А я обзванивал весь состав. Начал утром, а последнее «прощай» сказал только к ужину», – написал Джейлен Грин.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Блог Джейлена Грина
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