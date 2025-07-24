Девин Букер станет стартовым разыгрывающим «Финикса»
«Санз» внесут серьезные изменения в стартовую пятерку.
По словам журналиста Джона Гамбадоро из Burns & Gambo Show, в следующем сезоне Букер станет стартовым разыгрывающим защитником «Финикса».
Согласно StatMuse, последний раз Букер играл на позиции разыгрывающего в составе «Санз» в сезоне-2018/19.
В прошлом сезоне Букер установил рекорд карьеры, делая в среднем 7,1 передачи за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Burns & Gambo Show
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