Девин Букер станет стартовым разыгрывающим «Финикса»

«Санз» внесут серьезные изменения в стартовую пятерку.

По словам журналиста Джона Гамбадоро из Burns & Gambo Show, в следующем сезоне Букер станет стартовым разыгрывающим защитником «Финикса ».

Согласно StatMuse, последний раз Букер играл на позиции разыгрывающего в составе «Санз» в сезоне-2018/19.

В прошлом сезоне Букер установил рекорд карьеры, делая в среднем 7,1 передачи за матч.