Женская НБА. 28+7+6 Аллиши Грэй помогли «Атланте» обыграть «Финикс»
Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской НБА.
«Финикс» проиграл «Атланте».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Финикс – Атланта - 79:90 (17:26, 17:13, 22:26, 23:25)
ФИНИКС: Боннер (18), Сабалли (13), Уиткомб (11), Коппер (10), Томас (7 + 11 подборов + 9 передач)
АТЛАНТА: Грэй (28 + 7 подборов + 6 передач), Грайнер (17 + 8 подборов), Канада (14 + 6 передач)
24 июля. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости