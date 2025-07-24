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Женская НБА. 28+7+6 Аллиши Грэй помогли «Атланте» обыграть «Финикс»

Сегодня прошел один матч регулярного чемпионата женской НБА.

«Финикс» проиграл «Атланте».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Финикс – Атланта - 79:90 (17:26, 17:13, 22:26, 23:25)

ФИНИКС: Боннер (18), Сабалли (13), Уиткомб (11), Коппер (10), Томас (7 + 11 подборов + 9 передач)

АТЛАНТА: Грэй (28 + 7 подборов + 6 передач), Грайнер (17 + 8 подборов), Канада (14 + 6 передач)

24 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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