«Финикс» усилился Джорданом Гудвином

Защитник Джордан Гудвин (26 лет, 196 см) будет выступать за «Санс».

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что «Финикс» забрал игрока с драфта отказов после отчисления из «Лейкерс».

В прошлом сезоне Гудвин провел за «Лейкерс» 29 матчей, в среднем набирая 5,6 очка, 3,9 подбора и 1,4 передачи за 19 минут на паркете. Калифорнийцы избавились от его контракта, чтобы подписать Маркуса Смарта.