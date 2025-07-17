«Олимпиакос» близок к подписанию трехлетнего соглашения с Донтой Холлом
Донта Холл, скорее всего, окажется в Греции.
27-летний американский форвард (206 см) провел сезон в испанской «Басконии», набирая 8,7 очка и 5,4 подбора в Евролиге.
До этого Холл 3 года выступал за «Монако».
По сообщению инсайдера Ариса Баркаса, Холл завершает переговоры о трехлетнем соглашении с «Олимпиакосом».
«Баскония» получит выкуп в размере около 600 тысяч евро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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