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«Олимпиакос» близок к подписанию трехлетнего соглашения с Донтой Холлом

Донта Холл, скорее всего, окажется в Греции.

27-летний американский форвард (206 см) провел сезон в испанской «Басконии», набирая 8,7 очка и 5,4 подбора в Евролиге.

До этого Холл 3 года выступал за «Монако».

По сообщению инсайдера Ариса Баркаса, Холл завершает переговоры о трехлетнем соглашении с «Олимпиакосом».

«Баскония» получит выкуп в размере около 600 тысяч евро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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Донта Холл
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