«Олимпиакос» официально подписал Костаса Адетокумбо

Костас Адетокумбо продолжит карьеру в «Олимпиакосе».

27-летний греческий форвард (208 см) заканчивал предыдущий сезон в «Мурсии», набирая 4,4 очка, 3,5 подбора и 1 передачу за 12,3 минуты в среднем в чемпионате Испании. До этого брат Янниса Адетокумбо выступал за «Панатинаикос».

Баскетболист подписал контракт на 2 сезона.