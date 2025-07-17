«Наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке». Игорь Вольхин перешел в «Автодор» на правах аренды

Игорь Вольхин будет выступать в Саратове.

Форвард «Зенита » (27 лет, 199 см) завершил прошлый сезон Единой лиги ВТБ в «Пари НН», набирая 8,4 очка, 4,5 подбора и 1 передачу за 24,7 минуты в среднем в 14 матчах.

Следующий чемпионат Вольхин проведет в «Автодоре ».

«Очень рады, что нам удалось заполучить Вольхина – это наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке. С его приходом мы серьезно укрепляем российскую часть состава. Вольхин – надежный снайпер со стабильным трехочковым броском, игрок уровня топ-клубов Лиги ВТБ, обладающий опытом борьбы за самые высокие места. Рассчитываем, что в новом сезоне Игорь станет одним из лидеров «Автодора», – заявил президент клуба Олег Родионов.