«Наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке». Игорь Вольхин перешел в «Автодор» на правах аренды
Игорь Вольхин будет выступать в Саратове.
Форвард «Зенита» (27 лет, 199 см) завершил прошлый сезон Единой лиги ВТБ в «Пари НН», набирая 8,4 очка, 4,5 подбора и 1 передачу за 24,7 минуты в среднем в 14 матчах.
Следующий чемпионат Вольхин проведет в «Автодоре».
«Очень рады, что нам удалось заполучить Вольхина – это наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке. С его приходом мы серьезно укрепляем российскую часть состава. Вольхин – надежный снайпер со стабильным трехочковым броском, игрок уровня топ-клубов Лиги ВТБ, обладающий опытом борьбы за самые высокие места. Рассчитываем, что в новом сезоне Игорь станет одним из лидеров «Автодора», – заявил президент клуба Олег Родионов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Автодора»
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