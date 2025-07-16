Павел Земский перешел в основной состав «Зенита» и подписал трехлетний контракт

«Зенит» продлил сотрудничество с Павлом Земским.

21-летний форвард (202 см) родом из Санкт-Петербурга подписал 3-летний контракт и будет выступать за основной состав клуба.

Игрок периодически выходил на площадку Единой лиги ВТБ с 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в 5 матчах, набирая 2,2 очка за 5,5 минут в среднем.

Земский дважды побеждал в Единой молодежной лиге и вошел в символическую пятерку по итогам прошедшего розыгрыша Суперлиги. Его показатели в турнире – 17 очков, 8,8 подбора и 1,1 перехвата в среднем.