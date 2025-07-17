«Зенит» объявил о подписании Дмитрия Узинского

Дмитрий Узинский перешел в «Зенит».

32-летний форвард (199 см) подписал однолетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Баскетболист покинул «Локо» этим летом после окончания контракта.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Узинский набирал 3,2 очка, 1,8 подбора, 0,5 перехвата и 0,4 передачи за 12:24 минуты игрового времени в среднем за матч. В составе краснодарского клуба игрок ранее сотрудничал с нынешним главным тренером «Зенита» Александером Секуличем.