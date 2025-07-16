Дмитрий Узинский, скорее всего, окажется в «Зените»

«Зенит» подпишет Дмитрия Узинского.

Форвард (32 года, 199 см) покинул «Локо» этим летом после окончания контракта.

В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Узинский набирал 3,2 очка, 1,8 подбора, 0,5 перехвата и 0,4 передачи за 12:24 минуты игрового времени в среднем за матч.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», форвард должен заменить Игоря Вольхина , который отправится в «Автодор» в аренду.