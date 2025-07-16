Дмитрий Узинский, скорее всего, окажется в «Зените»
«Зенит» подпишет Дмитрия Узинского.
Форвард (32 года, 199 см) покинул «Локо» этим летом после окончания контракта.
В прошедшем сезоне Лиги ВТБ Узинский набирал 3,2 очка, 1,8 подбора, 0,5 перехвата и 0,4 передачи за 12:24 минуты игрового времени в среднем за матч.
По сообщению телеграм-канала «Перехват», форвард должен заменить Игоря Вольхина, который отправится в «Автодор» в аренду.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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