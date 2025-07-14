Муаммаду Жете присоединился к «Дубаю»
Французский центровой продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.
«Дубай» объявил о заключении 2-летнего контракта с Муаммаду Жете (30 лет, 211 см).
Последние 2 года Жете провел в составе «Монако». В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем 7,5 очков и 4 подбора за 15 минут в 31 матче.
Российским болельщикам центровой знаком по выступлениям за «Автодор» в сезоне-2019/20.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Дубая»
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