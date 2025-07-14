Муаммаду Жете присоединился к «Дубаю»

Французский центровой продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.

«Дубай » объявил о заключении 2-летнего контракта с Муаммаду Жете (30 лет, 211 см).

Последние 2 года Жете провел в составе «Монако». В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем 7,5 очков и 4 подбора за 15 минут в 31 матче.

Российским болельщикам центровой знаком по выступлениям за «Автодор» в сезоне-2019/20.