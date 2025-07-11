Сани Бечирович занял должность спортивного директора «Зенита»
«Зенит» нанял Сани Бечировича.
44-летний словенский специалист взял на себя роль спортивного директора клуба из Санкт-Петербурга.
Бечирович провел долгую баскетбольную карьеру с 1995 под 2015 год и на короткий срок присоединялся к ЦСКА в сезоне-2010/11. После этого он попробовал себя в качестве тренера и менеджера.
С 2023 года словенец работал в качестве спортивного директора «Панатинаикоса» и помог команде завоевать титул чемпиона Евролиги.
Бечирович заменит на этой должности Маноса Пападопулоса, который покинул «Зенит» в июне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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