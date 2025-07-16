Игорь Вольхин может провести сезон в аренде в «Автодоре»
Игорь Вольхин может перебраться в Саратов.
Форвард «Зенита» провел вторую часть прошедшего розыгрыша чемпионата Единой лиги ВТБ в «Пари НН», однако завершил его досрочно из-за перелома предплечья, баскетболист сейчас проводит реабилитацию.
На его счету 8,4 очка, 4,5 подбора и 1 передача за 24,7 минуты в среднем в 14 матчах за клуб из Нижнего Новгорода.
Игрок может снова оказаться в аренде в следующем сезоне. По информации телеграм-канала «Свободный агент», его следующим клубом станет «Автодор».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент». Канал в сети Telegram
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