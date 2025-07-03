23-летний форвард «Локо» Егор Сычков будет снова отправлен в аренду

Егор Сычков не будет выступать за «Локомотив-Кубань» и в следующем сезоне.

23-летний форвард (206 см) провел год в «Автодоре », набирая 3 очка и 1,5 подбора за 12 минут в среднем в 39 матчах.

Сычков завершил сотрудничество с саратовским клубом, но будет снова отправлен в аренду на следующий сезон.

По сообщению телеграм-канала «Свободный агент», на игрока претендует одна команда Единой лиги ВТБ и несколько участников Суперлиги.