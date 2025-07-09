«Фенербахче» близок к подписанию Чимези Мету
Чимези Мету может продолжить карьеру в Турции.
Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию контракта с бывшим тяжелым форвардом «Барселоны» (28 лет, 206 см).
Ранее сообщалось, что Мету достиг устной договоренности форварда с «Реалом».
Мету набирал 11,0 очка и 4,8 передачи за 20 минут в среднем в матчах Евролиги, но в марте порвал ахиллово сухожилие и выбыл на длительный срок.
«Барселона» рассчитывала продлить соглашение с игроком, уменьшив сумму контракта, но отказалась от дальнейшего сотрудничества, получив информацию о договоренности форварда с «Реалом».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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