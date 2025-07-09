«Фенербахче» близок к подписанию Чимези Мету

Чимези Мету может продолжить карьеру в Турции.

Турецкий «Фенербахче» близок к подписанию контракта с бывшим тяжелым форвардом «Барселоны» (28 лет, 206 см).

Ранее сообщалось, что Мету достиг устной договоренности форварда с «Реалом».

Мету набирал 11,0 очка и 4,8 передачи за 20 минут в среднем в матчах Евролиги, но в марте порвал ахиллово сухожилие и выбыл на длительный срок.

«Барселона» рассчитывала продлить соглашение с игроком, уменьшив сумму контракта, но отказалась от дальнейшего сотрудничества, получив информацию о договоренности форварда с «Реалом».