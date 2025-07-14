Донте Дивинченцо получил итальянское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евробаскете-2025

Донте Дивинченцо выступит за Италию.

Защитник «Миннесоты» получил гражданство и поедет на Евробаскет-2025 .

Дивинченцо отыграл 15 матчей в плей-офф НБА в этом сезоне, набирая 8,7 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата за 25 минут в среднем.

Италия будет играть в группе C с Кипром, Грузией, Испанией, Грецией и Боснией и Герцоговиной.