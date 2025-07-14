Донте Дивинченцо получил итальянское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евробаскете-2025
Донте Дивинченцо выступит за Италию.
Защитник «Миннесоты» получил гражданство и поедет на Евробаскет-2025.
Дивинченцо отыграл 15 матчей в плей-офф НБА в этом сезоне, набирая 8,7 очка, 3,1 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата за 25 минут в среднем.
Италия будет играть в группе C с Кипром, Грузией, Испанией, Грецией и Боснией и Герцоговиной.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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