1

«Финикс» хочет заполучить Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» требуют включить в сделку молодого разыгрывающего «Вулвс».

По словам репортера Эвана Сайдери, «Финикс» хочет заполучить разыгрывающего Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту».

«Санз» рассчитывают, что Диллингэм, выбранный под 8-м номером на драфте 2024 года, станет новым долгосрочным партнером Девина Букера по задней линии.

Со стороны «Миннесоты» в сделку также включены центровой Руди Гобер и защитник Донте Дивинченцо.

Верите, что «Индиана» вернется?1716 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoКевин Дюрэнт
возможные переходы
logoМиннесота
logoФиникс
logoНБА
logoРуди Гобер
logoДонте Дивинченцо
logoРоб Диллингэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» вступил в борьбу за Кевина Дюрэнта
10сегодня, 17:35
Кевин Дюрэнт отверг трехсторонний обмен, в рамках которого он переходил в «Миннесоту»
17сегодня, 16:51
Брайан Уиндхорст: «Если бы «Тимбервулвс» захотели, они, вероятно, могли бы выменять Дюрэнта»
5сегодня, 15:54
«Майами» попытается выменять Демара Дерозана, если не сможет заполучить Кевина Дюрэнта
13сегодня, 14:44
Главные новости
Женская НБА. «Коннектикут» примет «Финикс»
14 минут назад
Евробаскет-2025. Женщины. Франция вырвала победу у Турции, Сербия уступила Италии и другие результаты
1615 минут назадLive
Влад Голдин: «17 тренировок с командами НБА менее чем за месяц – это достаточно тяжело»
29 минут назад
«Филадельфия» ведет переговоры об обмене Пола Джорджа в «Юту»
935 минут назад
«Индиана» – один из самых неожиданных финалистов за последние 40 лет
152 минуты назадФото
«Даллас» проявляет интерес к Коллину Секстону
2сегодня, 19:38
«Лейкерс» ведут переговоры с «Ютой» о возможном обмене Джона Коллинза
6сегодня, 19:33
Стивен Эй Смит о Леброне Джеймсе: «Он мне не нравится, и я ему не нравлюсь»
1сегодня, 19:01
«В Литве сказали, что, если он окажется в чемпионате, мы его не пустим в страну». Алексей Швед рассказал, как сорвался контракт с «Црвеной Звездой»
4сегодня, 18:49
Сын Стива Керра стал ассистентом главного тренера «Голден Стэйт»
14сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Ливио Жан-Шарль: «В Москве лучшее метро в мире. Просто восторг»
147 минут назад
«Олимпиакос» подписал Антониса Караяннидиса, игрок останется в «Промитеасе» на правах аренды
сегодня, 19:48
«Новый Орлеан» и «Бруклин» пытаются выменять более высокий пик в лотерее
сегодня, 17:56
Хавьер Паскуаль об уходе из «Зенита»: «Было ощущение, что пора взять паузу»
2сегодня, 15:59
Андрей Кириленко: «Будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных»
сегодня, 15:24
Андрей Кириленко о матчах в Иране и Иордании: «В нынешней ситуации никто не будет рисковать»
сегодня, 14:51
Александр Медведев: «Зенит» определится с тренером до начала июля»
1сегодня, 14:27
Иван Белоусов перешел из МБА-МАИ в УНИКС
сегодня, 13:44
«4 часа обсуждали, что делать дальше». Ясмин Репеша продолжит тренировать «Трапани Шарк»
сегодня, 12:12
Александр Гудумак завершил выступление за «Локомотив-Кубань»
1сегодня, 11:50Фото