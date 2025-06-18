«Финикс» хочет заполучить Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта
«Санз» требуют включить в сделку молодого разыгрывающего «Вулвс».
По словам репортера Эвана Сайдери, «Финикс» хочет заполучить разыгрывающего Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту».
«Санз» рассчитывают, что Диллингэм, выбранный под 8-м номером на драфте 2024 года, станет новым долгосрочным партнером Девина Букера по задней линии.
Со стороны «Миннесоты» в сделку также включены центровой Руди Гобер и защитник Донте Дивинченцо.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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