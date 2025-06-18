«Финикс» хочет заполучить Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта

«Санз» требуют включить в сделку молодого разыгрывающего «Вулвс».

По словам репортера Эвана Сайдери, «Финикс » хочет заполучить разыгрывающего Роба Диллингэма в результате обмена Кевина Дюрэнта в «Миннесоту».

«Санз» рассчитывают, что Диллингэм, выбранный под 8-м номером на драфте 2024 года, станет новым долгосрочным партнером Девина Букера по задней линии.

Со стороны «Миннесоты» в сделку также включены центровой Руди Гобер и защитник Донте Дивинченцо .