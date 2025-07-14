Источник ESPN заявил, что Леброна Джеймса заранее уведомили о продаже «Лейкерс»

ESPN дополнил репортаж о Леброне Джеймсе.

Репортеры издания описали ситуацию в команде и обозначили список происшествий, которые могли осложнить взаимоотношения Леброна Джеймса и руководства «Лейкерс ». Среди них сообщение о том, что Джеймсу не говорили о смене владельцев в отличие от Луки Дончича.

«После публикации статьи источники заявили, что Джеймса уведомили о продаже клуба через его представителей. Этот факт не удостоверен публичными заявлениями», – сообщают инсайдеры Брайан Уиндхорст и Рамона Шелберн.