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Источник ESPN заявил, что Леброна Джеймса заранее уведомили о продаже «Лейкерс»

ESPN дополнил репортаж о Леброне Джеймсе.

Репортеры издания описали ситуацию в команде и обозначили список происшествий, которые могли осложнить взаимоотношения Леброна Джеймса и руководства «Лейкерс». Среди них сообщение о том, что Джеймсу не говорили о смене владельцев в отличие от Луки Дончича.

«После публикации статьи источники заявили, что Джеймса уведомили о продаже клуба через его представителей. Этот факт не удостоверен публичными заявлениями», – сообщают инсайдеры Брайан Уиндхорст и Рамона Шелберн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
Брайан Уиндхорст
logoЛейкерс
logoНБА
Рамона Шелберн
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