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Рич Пол: «Нам не нужно опровергать каждое слово или пытаться прояснить, что правда, а что нет. Главное – чтобы Леброн наслаждался летом»

Агент Джеймса считает, что нет смысла пытаться развеивать слухи.

«В современном баскетболе и вокруг него слишком много голосов – СМИ, экспертов, и у каждого своя работа. Наша позиция: пусть люди делают свое дело. Нам не нужно опровергать каждое слово или пытаться прояснить, что правда, а что нет.

Это не главное. Главное – чтобы Леброн наслаждался летом. Конечно, у меня много ролей и задач, я каждый день в офисе и усердно работаю. На этом я сосредоточен.

Ты не можешь опровергать все, что говорят. Никто в истории не испытывал такого давления, как Леброн. Моя задача – просто помочь ему сохранить радость от игры», – сказал Пол.

Ранее сам Джеймс отказался общаться с ESPN по поводу его положения в «Лейкерс».

По данным инсайдеров, между звездным форвардом и клубом существуют разногласия относительно будущего. Джеймс нацелен на борьбу за чемпионство в следующем сезоне, тогда как «Лейкерс» делают ставку на долгосрочное развитие.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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