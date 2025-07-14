Тимофей Мозгов: «Овечкин и Леброн – две машины, ходячие легенды. Люди, которым памятники можно ставить при жизни, – большая редкость»

Тимофей Мозгов считает, что Александру Овечкину можно ставить памятник при жизни.

«Что Овечкин , что Леброн – это ходячие легенды. Как в стихах: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Есть люди, которым памятники можно ставить при жизни, – это большая редкость.

Две легенды, две машины. Без большого таланта они бы никуда не добрались.

Во-вторых, у них огромное трудолюбие. Без него далеко не уедешь. Ответственность, уважение к работе, спорту, своему делу», – сказал бывший игрок клубов НБА Тимофей Мозгов .

Овечкин о подаренном ему козленке: «Жив‑здоров, в меру упитан. Бэкстрем по приколу подарил – когда я побил рекорд, все сошли с ума и начали делать сумасшедшие вещи»