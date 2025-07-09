«Дубай» официально сообщил о подписании Алексы Аврамовича

Алекса Аврамович присоединился к «Дубаю».

Сербский защитник провел один сезон в Лиге ВТБ, набирая 12,1 очка, 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата за 20 минут в среднем в 56 матчах за ЦСКА.

Аврамович подписал 3-летний контракт с «Дубаем» до 2028 года. Команда планирует воспользоваться опытом матчей Евролиги баскетболиста, который выступал за «Партизан».

«Дубаю» предстоит дебют в наиболее важном европейском клубном турнире.