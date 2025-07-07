Джанан Муса подписал 3-летний контракт с «Дубаем»

Боснийский защитник продолжит карьеру в клубе из ОАЭ.

«Дубай » объявил о заключении 3-летнего договора с Джананом Мусой (26 лет, 206 см).

Последние 3 сезона баскетболист провел в «Реале», где стал двукратным чемпионом Испании (2024, 2025) и победителем Евролиги (2023), попав в первую символическую пятерку турнира.

В сезоне-2024/25 Муса принял участие в 35 матчах Евролиги , принося своей команде 12,2 очка, 2,9 подбора и 2 передачи в среднем за 22 минуты.